"Проверкой установлено, что в 2021 году в АО "Аэропорт Толмачево" трудоустроен гражданин, ранее замещавший должность муниципального служащего. Вместе с тем, новым работодателем не направлено уведомление о приеме лица на работу по последнему месту службы", — говорится в сообщении.

АО привлечено к административной ответственности по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ, располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами внутренних и международных линий. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в "доковидном" 2019 году (6,747 млн человек).