"По итогам первого полугодия обслужены 1,74 млн пассажиров, это на 6% превышает аналогичный показатель 2021 года. Вообще по итогам этого года предполагается обслужить не менее 3,7 млн пассажиров. Если бы не коронавирус, не все эти сложные события, в которых мы живем, мы давно уже уровень четырехмиллионного пассажира перешагнули", — сказал он.

По словам Хабирова, 18 июля аэропорт обслужит двухмиллионного с начала года пассажира.

"Очень хорошо развивается ветка направлений: по внутренним воздушным линиям — 29 направлений. У нас в Москву только летают 15-17 рейсов в день. Там, где возможно, максимально увеличивается количество прямых вылетов из Уфы за рубеж. Это турецкие Даламан, Анталия, Стамбул. Объединенные Арабские Эмираты. Баку, Ереван, Нур-Султан, Актау. Киргизия, Узбекистан. Сейчас аэропорт работает над открытием (дополнительных — ИФ) рейсов в Египет, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию", — добавил он.

Ранее со ссылкой на гендиректора аэропорта Александра Андреева сообщалось, что на фоне введения в отношении России санкций пассажиропоток уфимского аэроузла может сократиться, по базовому сценарию, на 15%, до 3,4 млн человек, объем выручки — также на 15%, до 2,6 млрд рублей. В целом аэропорт Уфы рассматривал три сценария развития ситуации на рынке авиаперевозок в текущем году: оптимистичный (сокращение пассажиропотока и доходов на 10%), базовый (на 15%) и пессимистичный (на 25%).

Пассажиропоток аэропорта в 2021 году достиг рекордной отметки, превысив 4 млн человек. Выручка предприятия по РСБУ превысила показатель 2020 года в 1,7 раза, достигнув 5,375 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 26%, до 916,7 млн рублей.

Аэропорт Уфы имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.