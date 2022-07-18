В январе-июне 25% посетивших Азербайджан иностранцев были гражданами России, 23,8% — Турции, 13% — Ирана, 5,2% — Грузии, 4,6% — Саудовской Аравии, 2,8% — Пакистана, по 2,4% — ОАЭ и Индии, 2,3% — Украины, 1,8% — Казахстана, по 1,3% — Кувейта и Великобритании, 14,1% — других стран.

В январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число приехавших из Омана увеличилось в 751,9 раза, из Саудовской Аравии — 252,7 раза, Кувейта — 147,3 раза, Бахрейна — 57,4 раза, Пакистана — 51 раз, Объединенных Арабских Эмиратов — 41,7 раза, Индии — 32,1 раза, Израиля — 9,9 раза, США — 5,9 раза, Казахстана — в 5,5 раза, Германии — в 3,4 раза, Франции — в 2,8 раза, Великобритании — в 2,1 раза, Турции — в 2 раза, Ирана — в 1,9 раза, Украины — в 1,9 раза, России — 1,6 раза, Грузии — на 21,9%.

За указанный период турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива увеличился в 3,2 раза и составил 147,3 тыс. человек, из стран ЕС — в 2,7 раза до 33,3 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,8 раза — до 205,8 тыс. человек.

В отчетный период 56,6% туристов прибыли в Азербайджан посредством воздушного транспорта, 41,7% — автомобильного и железнодорожного транспорта, 1,7% — морским транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июне текущего года увеличилось в 2,3 раза — до 680,8 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 5,2 раза, в Турцию — в 2,7 раза, в Грузию — в 2 раза, в Россию — на 29,1%.

47,6% граждан страны отправились в Турцию, 15,7% — Россию, 13,3% — Иран, 8,1% — Грузию и 15,3% — другие страны.

"55,4% граждан Азербайджана в отчетный период выезжали за рубеж воздушным транспортом, 42% — по железной дороге и автотранспортом, 2,6% — морским транспортом", — подчеркнули в Госкомстате.