"На здании по улице Крауля, 7 изображена реалистичная пластилиновая фигура. Художник изобразил персонажа, который показывает пальцем вверх, на небо. По словам художника, он сделал так, чтобы прохожие могли остановиться, отвлечься от своих проблем и проследить за жестом героя и посмотреть на облака. Автор предлагает каждому отыскать что-то позитивное и понятное для самого себя", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы фестиваля, Тимур Fork в уличном искусстве с 2000 года, ранее он работал только с граффити. В своей работе художник отдает предпочтение насыщенным цветам, чтобы тем самым передать жизнерадостное настроение. Больше всего в его мурале преобладает желтый и зеленый цвет.

Фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За годы существования Stenograffia было создано более 500 арт-объектов и разрисовано порядка 40 тыс. кв. м поверхностей. Кроме того, в Екатеринбурге создан туристический маршрут, который включает в себя 29 работ, созданных в рамках фестиваля.