"В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, по данным СМИ, 17 июля служба здравоохранения Республики Гана сообщила о двух подтвержденных случаях заболевания в стране. Пациентами были мужчины 26-ти лет и 51-го года. Оба они скончались. "Образцы были направлены в Институт Пастера в Дакар, Республика Сенегал, где диагноз был подтвержден. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Установлено 98 контактных лиц, которые в настоящий момент находятся на карантине", — уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне. По данным ВОЗ, предыдущие вспышки заболевания и отдельные случаи заболевания были зарегистрированы в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей и распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые геморрагические симптомы. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировали от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса и ведения случаев.