По данным сайта, в столице зафиксировано 926 случаев заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 918 инфицированных. Таким образом, показатель незначительно вырос.

За сутки были госпитализированы 122 человека.

За 24 часа скончались семь человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 329.

Выздоровели за сутки 554 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 594 тыс. 149 человек.

Днем ранее сообщалось о 518 выписанных и 10 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июля составляет 2 млн 788 тыс. 987.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".

Роспотребнадзор заявил о том, что введение COVID-ограничений не требуется.

Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.