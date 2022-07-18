За сутки были госпитализированы 122 человека.
За 24 часа скончались семь человек, инфицированных коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 329.
Выздоровели за сутки 554 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 594 тыс. 149 человек.
Днем ранее сообщалось о 518 выписанных и 10 умерших.
Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 18 июля составляет 2 млн 788 тыс. 987.
12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрона".
Роспотребнадзор заявил о том, что введение COVID-ограничений не требуется.
Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.