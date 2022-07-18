"Экологическая тропа с разными природными зонами, игровые комплексы для детей, каждый объект инфраструктуры парка адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. По содержанию и техническим решениям экопарк не имеет аналогов среди особо охраняемых природных территорий России", — написал глава региона.

Он отметил, что "создан не просто развлекательный объект — разработана эколого-просветительская программа".

"Проект знакомит с природой Бузулукского бора, в доступной форме дает экологические знания", — написал Паслер, выразив уверенность, что "экопарк станет центром притяжения для туристов со всей России, а уникальная природа Бузулукского бора будет привлекать ученых со всего мира".

На сайте нацпарка отмечается, что на экотропе установлены информационные аншлаги, арт-объекты, смотровые площадки и места отдыха.

"Участок километрового маршрута, который проходит по заболоченному месту, обустроен настилом. В ходе короткого путешествия туристы, в том числе, маломобильные, не только увидят основные ландшафты бора, но и узнают о его особенностях, обитателях и истории", — говорится в сообщении.

Национальный парк "Бузулукский бор" создан в 2007 году на площади 106 тыс. 788 га. В его состав входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.

Бор находится в обширной приречной котловине, более 60 тысяч гектаров занимают пески, толщина которых местами достигает 90 метров. Уникальные реликты — сосны возрастом более 250-300 лет, занимают около 7% площади бора. Одна из самых больших сосен в Бузулукском бору является популярной достопримечательностью, окружность ее ствола — 4,5 метра, а возраст превышает 300 лет.