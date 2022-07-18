"Администрация ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" приостанавливает научно-исследовательскую и экскурсионную деятельность на трех подведомственных ООПТ ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экскурсии на территориях Кроноцкого и Корякского заповедников, Южно-Камчатского заказника приостановят с 19 июля, так как "оказавшиеся за решёткой работники администрировали ключевые направления деятельности и являлись экспертами с уникальными компетенциями и опытом".

"Коллективу потребуется время, чтобы организовать работу учреждения в новых сложных условиях", — отмечает пресс-служба.

По информации пресс-службы, директор заповедника Пётр Шпиленок подал заявление об увольнении и 28 июля покинет свой пост.

Как сообщалось, Петропавловск-Камчатский городской суд 15 июля признал четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере) и приговорил их к лишению свободы от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями".

Адвокаты осужденных сотрудников заявили, что обжалуют приговор в апелляционной и вышестоящих судебных инстанциях.

На территории Кроноцкого заповедника находятся Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, Курильское озеро, Долина смерти и другие объекты.