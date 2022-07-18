К месту выпуска леопардов из Сочи доставляли на вертолёте в специальных клетках. На месте дверцы клетки открыли, и хищники устремились в лес.

"По словам экспертов, характеры у леопардов разные: Лео дружелюбно относится к сородичам, а Хоста и Лаура проявляют инициативность и наблюдательность", — говорится в сообщении.

Лео, Хоста и Лаура родились в "Центре восстановления леопарда на Кавказе" Сочинского нацпарка в 2020 году. Хищники показали отличное умение самостоятельно охотиться, стойкую реакцию избегания человека и домашних животных и полностью готовы к взрослой жизни в горах Кавказа.

"Для всех нас это не просто событие, это результат титанической работы учёных, экспертов заповедной системы, ветеринаров, работников министерства, волонтёров и многих других специалистов. Спасибо всем огромное за труд. Мы поставили себе цель — восстановить популяцию переднеазиатских леопардов на Кавказе. Для этого нужно, как минимум, 50 особей. Это непросто, но я уверен, что мы справимся. Наш Центр восстановления леопарда на Кавказе настроен решительно и мы всячески ему помогаем, и продолжим это делать", — цитирует пресс-служба министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

По его словам, в этом году начали обновлять вольеры, где содержатся хищники, закупается новое медицинское оборудование, строится визит-центр.

Центр восстановления леопарда на Кавказе создали в 2007 году. В 2009, когда были построены вольеры и создана инфраструктура, в Центр привезли четырёх леопардов из Туркмении и Ирана. Специалистам Центра удалось впервые в мире в условиях неволи сформировать пару, получить потомство и подготовить котят к выпуску в дикую природу. 15 июля 2016 года были выпущены три леопарда, родившиеся в неволе: Ахун, Килли и Виктория. В 2018 году выпустили ещё троих: Эльбруса, Волну и Артека. В 2020 году в дикую природу отправились четыре леопарда: Кодора, Лабу, Баксана и Агуру. И вот, в 2022 году, во взрослую жизнь отправились Хоста, Лео и Лаура. В настоящее время в Центре содержится 12 леопардов.

Ранее сообщалось, что с 2016 по 2020 годы из 10 выпущенных в дикую природу леопардов четверо погибли.