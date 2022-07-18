"В 6:30 мск в районе Лоо (поселок — ИФ) прошел залповый ливень. Люди и объекты городской инфраструктуры не пострадали. Из-за потока воды образовалась временная пробка от посёлка Беранда. В настоящее время вода ушла естественным путём. Движение транспорта происходит в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", ночью в Сочи прошел очень сильный дождь с грозой, количество осадков составило 51 мм. Дождь продолжается. Специалисты ФКУ "Черноморье" следят за ситуацией на федеральных трассах.

"Следует учитывать, что затруднения в движении на дорогах могут быть вызваны и естественным снижением скоростного режима. Водители в условиях скользкого покрытия и пониженной видимости сбавляют скорость до минимальной. И это верная оценка ситуации и правильное поведение на дорогах", сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье".

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщает, что в Лазаревском районе Сочи в результате выпадения осадков подтоплена придомовая территория частного домовладения (в дом вода не заходила) и низменного участка автодороги.

"Движение на автодороге не перекрывалось. Вода сошла полностью, подтопленных территорий (в настоящее время — ИФ) нет", — отмечает пресс-служба.

Между тем, мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился создать оперативный штаб из-за прогнозируемых длительных дождей на курорте.

"В связи с прогнозируемой непогодой в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского работает межведомственный оперативный штаб", — сообщает горадминистрация.