"Когда впервые проводился фестиваль, там было 300 участников. По тем данным, которые есть на это утро, площадки фестиваля в Териберке собрали 10,5 тыс. гостей — это в два раза больше, чем в прошлом году", — сказал Чибис, назвав фестиваль "Териберка" одним из самых грандиозных событий в регионе.

По данным правительства Мурманской области, туристы приехали из 34 субъектов РФ. Всего гости фестиваля съели 25 тыс. порций блюд арктической кухни.

"Арктическая кухня с каждым годом приобретает все большую и большую популярность, не только на фестивале. Фестивали и ярмарки, которые мы проводим, служат толчком для развития малого бизнеса", — подчеркнул Чибис.

Как сообщалось, в программу VII Арктического фестиваля "Териберка" входил деловой форум "Диалоги", музыкальная, спортивная, развлекательная составляющие. Обязательной частью фестиваля стала гастрономическая площадка, на которой региональные рестораторы представляют блюда, приготовленные из местных продуктов — рыбы, мяса, дикоросов и водорослей.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". В 2021 году он собрал 5 тыс. человек.