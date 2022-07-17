"Для подготовки к транспортировке и экспонированию министерством культуры Российской Федерации была создана специальная комиссия, главной задачей которой стало обеспечение сохранности иконы начала XV века. Икона была перевезена в специально изготовленной климатической витрине", — сообщили агентству в министерстве в воскресенье. Отмечается, что после завершения церковных торжеств икона будет перевезена обратно в Третьяковскую галерею.

В свою очередь в галерее сообщили, что "понимая огромную значимость для всего православного мира (...) после всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой, было удовлетворено прошение руководства Русской Православной Церкви предоставить икону для богослужений в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре".

"Транспортировка проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре икона помещена в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживает привычный для нее климат. В начале следующей недели "Троица" вернется в Государственную Третьяковскую Галерею", — сообщили в пресс-службе музея.

Ранее руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила "Интерфаксу", что в ночь на 17 июля впервые после Октябрьской революции "Троицу" привезли в Троице-Сергиеву лавру, где в воскресенье начинаются масштабные торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского.

"Икону доставили из Третьяковской галереи в сопровождении сотрудников музея сегодня ночью. Она будет находиться в специальной витрине в Троицком соборе лавры, на своем историческом месте, 17 и 18 июля. В течение двух дней верующие смогут поклониться святыне", — рассказала агентству Денисюк.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Ранее в СМИ появились сообщения о том, будто в Третьяковке были против вывоза иконы Рублева из стен галереи, которую она покидала только во время эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

Дискуссия о возможности принесения "Троицы" в лавру, где она исторически находилась, впервые получила широкое обсуждение в 2008 году. Тогда целый ряд российских искусствоведов выступили в СМИ с эмоциональными комментариями по этому поводу.