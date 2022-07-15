"Мастера из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Пензенской и других областей удивят посетителей своим мастерством и талантом и предложат им попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды", — говорится в сообщении.

Тульским мастерам тоже есть чем привлечь внимание: манерная тульская городская игрушка, самобытная богородицкая, нежная яснополянская и, конечно, солнечная хозяйка праздника — глиняная уроженка знаменитой деревни Филимоново, отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля состоится конкурс творческих работ "Мой любимый сказочный герой". В номинации "Тема конкурса в авторской керамике" яснополянские мастера представят работы Софии Ивановой "Сказание о малахит-руде" (шкатулка) и Екатерины Самохиной "Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого "Филипок" (тарелка, мелкая пластика).

Также на стенде Ясной Поляны гости фестиваля смогут приобрести сувениры из глины, расписать керамические магниты и плакетки и поработать на гончарном круге под руководством мастера.

Фестиваль "Сказки деда Филимона" служит популяризации традиционных гончарных и игрушечных народных промыслов России, а также авторских направлений в керамике и глиняной игрушке, подчеркивается в сообщении.

Одновременно здесь состоится фестиваль креативных индустрий "Филимоновское чудо".

В общей сложности на фестивале ожидается более 5 тыс. гостей.

Филимоновская игрушка является брендом Тульской области.