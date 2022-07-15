Тульским мастерам тоже есть чем привлечь внимание: манерная тульская городская игрушка, самобытная богородицкая, нежная яснополянская и, конечно, солнечная хозяйка праздника — глиняная уроженка знаменитой деревни Филимоново, отметили в пресс-службе.
В рамках фестиваля состоится конкурс творческих работ "Мой любимый сказочный герой". В номинации "Тема конкурса в авторской керамике" яснополянские мастера представят работы Софии Ивановой "Сказание о малахит-руде" (шкатулка) и Екатерины Самохиной "Иллюстрация к рассказу Л. Н. Толстого "Филипок" (тарелка, мелкая пластика).
Также на стенде Ясной Поляны гости фестиваля смогут приобрести сувениры из глины, расписать керамические магниты и плакетки и поработать на гончарном круге под руководством мастера.
Фестиваль "Сказки деда Филимона" служит популяризации традиционных гончарных и игрушечных народных промыслов России, а также авторских направлений в керамике и глиняной игрушке, подчеркивается в сообщении.
Одновременно здесь состоится фестиваль креативных индустрий "Филимоновское чудо".
В общей сложности на фестивале ожидается более 5 тыс. гостей.
Филимоновская игрушка является брендом Тульской области.