«Подключение Шри-Ланки к системе денежных переводов Банка России и запуск на острове платежной системы «Мир» позволит наладить прямую финансовую связь и обмен валюты, сократить транзакционные потери, сделать стабильным процесс переводов средств. Внедрение платежной системы будет иметь опережающее влияние на туристическую отрасль», — цитирует издание атташе посольства РФ в Коломбо Алексея Целещева на бизнес-форуме в Коломбо.

НСПК, являющаяся оператором карт «Мир», была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. В марте этого года Mastercard и Visa приостановили обслуживание в России из-за санкций, введенных западными странами, после начала спецоперации на Украине. American Express, PayPal, JCB и Western Union, цифровые кошельки, такие как ApplePay и GooglePay, также приостановили работу в России.

В первые два месяца 2022 года туристы из России были одной из самых многочисленных групп иностранных путешественников на Шри-Ланке, однако с началом спецоперации турпоток из РФ сократился.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт «Мир» прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.