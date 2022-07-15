"Они направлены на инвестиционное развитие региона, помощь агропромышленному комплексу, малому и среднему бизнесу, строительной и санаторно-курортной отраслям, компаниям, действующим в области информационных технологий. А также на устранение инфраструктурных ограничений", — цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора края Игоря Галася.

Так, раздел "Поддержка отраслей экономики" дополнен тремя мероприятиями. Одно из них касается установления на 2022-2024 годы размеров распределения чистой прибыли дорожных предприятий, доля регионального участия в которых составляет более 50%. Большая часть их прибыли пойдет на реинвестирование. Цель — приобретение дорожной техники по программам лизинга на трехлетний период.

Кроме того, эти предприятия смогут рассчитывать на субсидии для выплаты первоначального взноса в размере не более 20% от стоимости дорожной техники, приобретаемой в лизинг. На эти цели предусмотрено 60 млн рублей.

Третья мера поддержки касается налоговой льготы для организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. Они освобождаются от налога на имущество в размере 99% на период 2023 года.

Региональный план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности был утвержден в марте 2022 года. Документ направлен на смягчение последствий санкций, поддержку отраслей экономики и жителей. Одним из основных решений стала докапитализация краевых институтов поддержки бизнеса на 1 млрд рублей. Дополнительно Фонд развития промышленности получит 500 млн рублей, Фонд микрофинансирования — 300 млн рублей, Фонд развития бизнеса — 200 млн рублей.