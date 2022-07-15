Фестиваль в этом году будет походить в регионе уже в одиннадцатый раз, но впервые главной площадкой его проведения стал областной центр — раньше кузнецы собирались в селе Истье Старожиловского района.

"В фестивале принимают участие кузнецы из разных уголков нашей страны. По их мнению, данный проект является уникальным. Именно на рязанской земле мастера со всей России демонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом, формируя у населения правильные представления о кузнечном деле и уровне развития искусства по металлу в нашей стране и в мире", — отмечает пресс-служба.

В первый день фестиваля состоятся кузнечные мастер-классы. Особый интерес у зрителей вызывают занятия по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также начальным этапам создания японского меча. Вечером гостей праздника ждет музыкальная программа с участием групп Teufelstanz (средневековая музыка) и Калевала (фолк-рок).

Мастер-классы будут продолжены и во второй день праздника металла и огня. Завершит фестиваль огненное шоу "Кузнечное искусство" с участием столичного Театра Экс (г. Москва), а также фестиваль огненных скульптур.