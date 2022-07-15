"В фестивале принимают участие кузнецы из разных уголков нашей страны. По их мнению, данный проект является уникальным. Именно на рязанской земле мастера со всей России демонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом, формируя у населения правильные представления о кузнечном деле и уровне развития искусства по металлу в нашей стране и в мире", — отмечает пресс-служба.
В первый день фестиваля состоятся кузнечные мастер-классы. Особый интерес у зрителей вызывают занятия по восстановлению железа из луговой руды, ковке белевских ножей, а также начальным этапам создания японского меча. Вечером гостей праздника ждет музыкальная программа с участием групп Teufelstanz (средневековая музыка) и Калевала (фолк-рок).
Мастер-классы будут продолжены и во второй день праздника металла и огня. Завершит фестиваль огненное шоу "Кузнечное искусство" с участием столичного Театра Экс (г. Москва), а также фестиваль огненных скульптур.