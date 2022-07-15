Сосновым походным шелкопрядом называют бабочек, гусеницы которых обладают инстинктом странствования целыми процессиями, за что и заслужили свое название. Это уникальное насекомое было случайно завезено на Куршскую косу в довоенное время с молодыми саженцами хвойных из Южной Европы, говорится в пресс-релизе.

Наибольшую активность гусеницы проявляют в конце июля, августе, когда спускаются на землю и перемещаются колоннами в поиске удобных мест для закапывания в песок. Выбрав место, они собираются в клубки и медленно зарываются в течение двух недель на глубину около 15 см. Там они окукливаются, куколки зимуют. Весной появляются бабочки, которые откладывают яйца.

Удивительная способность этих насекомых — умение путешествовать в обществе друг друга. Гусеницы странствуют гуськом, одна за другой, причем все члены этой цепи соприкасаются своими волосками. Такие длинные цепочки можно увидеть в лесу, на тропинках, настилах экологических троп и даже на асфальте шоссе.

Развитие соснового шелкопряда зависит, главным образом, от температуры воздуха. Чем она выше, тем активнее гусеницы шелкопряда. В этом году гусеницы проявили активность чуть раньше из-за жаркой погоды в конце июня.

Встреча с колонной гусениц небезопасна для человека, склонного к аллергической реакции. Опасность для людей заключается в жгучем действии волосков, покрывающих их тела. Открывая и закрывая свои толстые губы, гусеницы как бы жуют и перетирают рыжие реснички, окружающие их, превращая в пыль.

"Оказавшись на коже, она, будучи незаметна глазу, вызывает сильную аллергическую реакцию, проявляющуюся у людей по-разному. Чаще всего на коже появляются мелкие мокнущие красные пузырьки, нестерпимо зудящие. Воспаление может продолжаться несколько недель. При появлении аллергических реакций необходимо срочно обратиться к дерматологу или аллергологу", — предупреждает нацпарк.

И потому руководство нацпарка просит туристов проявлять осторожность и не сходить с деревянных настилов, оборудованных на официальных маршрутах.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки. Коса напоминает музей природных зон. На косе находятся одни из самых высоких в Европе песчаных дюн (до 60 м высотой). 72% территории занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).