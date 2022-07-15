"Они (SSJ100 — ИФ) летают, они есть, но на самом деле доступных для заказа самолетов сейчас нет, потому что большой дефицит в самой же Российской Федерации. Поэтому говорить, что в ближайшие пару лет мы реально сможем приобрести эти самолеты, не приходится", — сказал Баркун журналистам в пятницу.

"Гипотетически" авиакомпании интересен "Суперджет", но говорить о конкретных сроках его покупки пока рано, добавил он.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли "Белавиа" для себя другие российские самолеты — перспективный МС-21 или выпускаемый пока в ограниченной серии Ту-214, Баркун сообщил: "Нет, на данный момент не рассматривали. Вы должны понимать, что начало эксплуатации нового типа — это очень большая подготовительная работа с точки зрения летного состава, технического и так далее. То есть на самом деле все это очень далекие перспективы".

Сейчас парк "Белавиа" состоит из 14 самолетов — американских Boeing 737 и бразильских Embraer.

На вопрос журналистов, ведутся ли переговоры об объединении "Белавиа" с какими-либо российскими авиакомпаниями, в частности, государственным "Аэрофлотом", Баркун заявил, что ему о таких обсуждениях не известно. Комментируя возможность выхода "Белавиа" на рынок внутренних рейсов в РФ, он сообщил: "В рамках союзного государства есть "дорожная карта", в рамках которой эти вопросы прорабатываются, но точных сроков, когда это может произойти, пока нет".