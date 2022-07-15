"Зачем нам цифры — главное эмоции" — плохой принцип для сферы туризма...Граждане, пользуйтесь официальной проверенной статистической информацией, не доверяйте эмоциональным мнениям "экспертов", недавно увлекающихся туризмом", — написал Ермак в на своей странице в социальной сети, отвечая на сообщения о снижении туристического потока в регион.

Далее он привел статистику Калининградстата за первый квартал.

Так, объем платных услуг туристических агентств, туроператоров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,75 млн рублей и составил 498,7 млн рублей. Выручка специализированных средств размещения, в частности, санаториев увеличилась до 193,9 млн рублей, или на 16,6%. Почти на 50% нарастили финансовые показатели гостиницы и аналогичные средства размещения, заработав 487,3 млн рублей. На 13,6% увеличился и оборот общепита, достигнув 4,5 млрд рублей.

Министр также привел статистику Big Data от СберАналитики, которая также говорит о неплохих результатах. Так, число поездок в область составило 269,8 тыс., что на 59% больше к такому же периоду прошлого года. Туристы потратили по банковским картам 1,9 млрд рублей, что больше на 66%. При этом оборот по платежам со снятием наличности увеличился на 80% и достиг 2,3 млрд рублей.

"Это единственные объективные, проверенные, репрезентативные, фактические данные, которые есть на сегодняшний день. В конце месяца, разумеется, будут данные по второму кварталу и полугодию", — отметил Ермак.

По его слова, есть для региона ещё одна хорошая новость: мораторий на оформление иностранцам единых электронных виз для въезда в Россию отменен.

Как сообщалось, в первой декаде июля в туристической отрасли региона заявили о снижении числа гостей региона на 10-30%, что объясняется объективными факторами.

В Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.