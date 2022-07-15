Как сообщается в пятницу в телеграм-канале надзорного ведомства, неустановленные аферисты, выдавая себя за сотрудников музея, по телефону предлагают предпринимателям заключить договоры поставки техники или оборудования с отсрочкой оплаты.

В связи с ситуацией правоохранительные органы возбудили дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), организованы процессуальные проверки, сообщают в прокуратуре.

Фигуранты возбужденного дела, а также обстоятельства преступления, количество потерпевших и сумма ущерба устанавливаются.

"Для того чтобы не стать жертвой мошенников, проверьте, действительно ли они являются тем, кем представляются, проверьте адрес поставки товара, не передавайте его неизвестному курьеру. Если вы стали потерпевшим от аналогичного преступления, обратитесь с заявлением в полицию или напишите обращение в прокуратуру", — призывают в надзорном ведомстве.

Название музея в прокуратуре не уточнили.

Несколько дней назад в группе Эрмитажа во "ВКонтакте" появилось заявление о случаях мошенничества от имени музея. "Представляясь менеджерами Эрмитажа, мошенники предлагают коммерческим организациям принять на договорной основе участие в поставках различных товаров (оргтехники, аудиовизуальной техники, реставрационных материалов и пр.) для нужд музея", — сообщили в учреждении.

По информации Эрмитажа, с апреля 2022 года жертвами обмана стали полтора десятка коммерческих организаций, заключивших подобные контракты. В музее возмутились, что при оформлении "этих юридически ничтожных так называемых "договоров" нагло используются реквизиты Государственного Эрмитажа, поддельные оттиски печати музея, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, не имеющие отношения к музею".

Как подчеркнули в Эрмитаже, музей не имеет отношения к подобным "закупкам", а сама ситуация существенно вредит репутации учреждения.

Представители музея обратились в правоохранительные органы.