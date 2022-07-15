"Пашинян и Савельев обменялись мнениями относительно сотрудничества в области транспорта и логистики, обсуждены вопросы авиации и автомобильного сообщения, инфраструктур общественного транспорта", — сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что на встрече стороны заявили, что развитие транспортного сообщения будет содействовать росту объема пассажирских и грузовых перевозок, активирует экономические контакты, туристические связи.

Савельев заявил, что Россия заинтересована в развитии партнерства и взаимовыгодных программ с Арменией.