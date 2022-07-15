"Бесплатные экскурсии по Пятигорску будут проходить два раза в неделю: в понедельник и в субботу", — написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

В ходе экскурсий можно будет прогуляться по летнему парку Цветник, узнать его историю и познакомиться с достопримечательностями, в том числе Китайской беседкой, Орлом. В завершении участники смогут подняться на Пятигорской канатной дороге на вершину горы Машук.

Записаться на прогулку можно на официальном туристическом портале Пятигорска в разделе "экскурсии". Там необходимо выбрать дату, указать в графах "откуда едем" — Пятигорск и "что смотрим" — бесплатная экскурсия "Пятигорск".

Встречается группа в парке Цветник, у туристско-информационного центра, в 10:00.