"В сравнении с первым полугодием прошлого года посещение Железноводска выросло на 20%, тогда курорт посетили 60 тыс. 989 отдыхающих. Это существенный рост", — сказал собеседник агентства.

По данным властей, только за выходные курортное озеро "Тридцатка" посетили более 26 тысяч человек.

"Система "Умный город" посчитала посетителей Курортного озера "30'Ка" за прошедшие выходные. Число отдыхающих за субботу и воскресенье превысило 26 тысяч человек", — говорится в пресс-релизе администрации.

По словам главы города Евгения Бакулина, популярность озера у отдыхающих обусловлена правильным благоустройством водоема.

"Мы продумали каждый уголок, чтобы всем, от мала до велика, было интересно проводить время именно на "30'Ке", — цитирует пресс-служба Бакулина.

Он отметил, что выходные выдались жаркими, поэтому желающих отдохнуть у воды было довольно много.