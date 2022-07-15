"Таким образом авиакомпания нарастит частоту выполнения полетов на этом направлении до трех рейсов в неделю", — говорится в сообщении.

"Параллельно с введением дополнительной частоты полетов на линии Санкт-Петербург — Владивосток открывается продажа авиабилетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа с постоянной пропиской в регионе", — отмечает авиакомпания.

Как сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), вылеты из Петербурга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям, рейсы из Владивостока — по понедельникам, четвергам и субботам.

"Аэрофлот" начал прямые полёты из Санкт-Петербурга во Владивосток 1 июня 2022 года. Рейсы на этом направлении выполняются на Boeing-777 вместимостью 402 человека.