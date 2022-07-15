"В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card", — сообщили "Интерфаксу" в техподдержке платежной системы.

Там уточнили, что на данный момент снять наличные средства с карты "Мир" в Южной Корее не получится.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее, обслуживает более трех миллионов торговых точек. Ее сотрудничество с Национальной системой платежных карт (НСПК) началось 2020 году. В декабре 2020 года были проведены первые тестовые операции.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, Египтом и Венесуэлой.