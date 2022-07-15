"Небывалая жара накроет наибольшую часть Англии на следующей неделе, температура превысит 30 градусов по Цельсию, в некоторых местах даже достигнет 40 градусов. Из-за чрезвычайной жары метеорологическая служба впервые опубликовала красную (максимальную) тревогу ", — передает метеослужба.

Красный уровень опасности объявлен в центральной части страны, на севере, востоке и юго-востоке Великобритании.

В некоторых частях Англии, на западе Уэльса, а также на юге Шотландии объявлен желтый, чуть меньший уровень опасности из-за жары.

"Важно, чтобы люди подготовились к жаре и рассмотрели возможность изменения своих привычных графиков. Такая жара может повлиять на здоровье", — предупреждают британские метеорологи.

Предыдущий температурный рекорд в Великобритании — 38,7 градусов по Цельсию — зафиксировали 25 июля 2019 года в ботаническом саду города Кембриджа.

"Итоги недавнего исследования указывают на то, что вероятность экстремально жарких дней в Великобритании растет и будет продолжать расти в течение столетия, причем самые экстремальные температуры, как ожидается, будут наблюдаться на юго-востоке Англии", — отметил эксперт метеорологической службы Великобритании.

Аномальная жара накрыла и другие европейские страны. Так, В Испании в некоторых регионах температура достигла 44 градуса по Цельсию. В Португалии из-за пожаров вследствие жары эвакуированы около 700 человек, около 120 нуждались в медицинской помощи. Чрезвычайные меры из-за жары принимаются и во Франции.