Планируется, что в фестивале будут принимать участие порядка сотни человек, точное количество пока не известно, поскольку регистрация на фестиваль не закрыта. При этом скульпторов ждут и из Израиля и Белоруссии, что и позволяет назвать фестиваль международным.

В фестивале будут участвовать скульпторы, которые создадут свои работы на улицах, фотографы, которые будут снимать город, уличные художники, музыканты, ремесленники.

"Для стрит-арта выделят огромную стену. Перед началом фестиваля художникам зададут тематику и примерный эскиз", — сообщил собеседник агентства.

Итоги фестиваля подведут 30 июля, во время празднования Дня города.

Фестиваль "Город первых" станет первым в серии подобных мероприятий. До конца года его планируют провести еще в одном городе России, а в следующем году уличных творцов будут привечать еще в четырех городах страны.