«Одной из главных задач является расширение крыльев сезона: создание круглогодичной инфраструктуры. И на это направлены совместные усилия министерства курортов и туризма и Ростуризма, они поддержаны, безусловно, главой республики. Это касается грантовой поддержки. Например, гранты на строительство теплых бассейнов – это отдельное ноу-хау», — сказал он в эфире «Радио Крым».

Как отметил Волченко, если на территории гостиницы есть бассейн, который греется солнцем, то для таких объектов сезон заканчивается в сентябре. Продлить его поможет грант – порядка 70% финансирования со стороны государства, чтобы сделать бассейн подогреваемым.

По словам министра, конкуренция – это самый правильный «эволюционный путь развития, снижения стоимости и улучшения качества». Он также напомнил, что в ближайшие годы в Крыму планируется увеличить число качественных гостиниц, прежде всего, в сегменте 3-4*.