«Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению», — говорится в документе, который вступил в силу 15 июля.

Среди отмененных актов — запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства без особых оснований, который также предписывал МИД РФ приостановить оформление всех категорий виз иностранным гражданам.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Однако начало действия закона было приостановлено из-за действовавших на тот момент ограничений на въезд иностранцев.

Во время Петербургского экономического форума в июне глава Ростуризма Зарина Догузова призвала как можно быстрее запустить выдачу электронных виз для граждан 52 стран. По ее словам, это позволит увеличить поток иностранных туристов и восстановит доходы российской экономики от экспорта туристических услуг, которые до пандемии достигали 11 млрд долларов в год.

Электронная виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет рабочих дня, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно. Правительство определило перечень аэропортов, через которые можно въезжать в РФ по электронной визе.