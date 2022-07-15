"По данным синоптиков, 16 июля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с, очень сильные дожди и ливни, град", — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье на Среднем Урале также возможны кратковременные дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха в выходные будет в районе плюс 23-29 градусов.

Спасатели рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности в период штормового предупреждения.

В Курганской и Тюменской областях, по данным синоптиков, 16-17 июля также ожидается практически 30-градусная жара, дожди, грозы, град и ветер с порывами до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные не исключены кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 14 м/с. Днем температура воздуха в регионе будет подниматься до плюс 30 градусов, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.