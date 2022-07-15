"Такие мероприятия, как "Гастрономическое лето" — это отличная возможность провести время всей семьей. Детям тоже будет интересно: для них будет организована анимационная программа, аквагрим, палатки со сладостями", — цитирует первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского пресс-служба.

В рамках фестиваля планируется провести мастер-классы по приготовлению плова и окрошки, бесплатные дегустации блюд, вокальное шоу и пенную вечеринку, отметили в пресс-службе ведомства. Мероприятие состоится 16 июля по адресу: микрорайон Саввино, ул. Пригородная, 92. Вход свободный для всех желающих.