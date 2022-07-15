Выставка "Шедевры тульских мастеров" проходит при поддержке Минкультуры РФ и посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого и 150-летию музея оружия.

"Выставка — одно из ключевых мероприятий в рамках празднования 350-летия Петра I, который основал в 1712 году в Туле первый в России государственный оружейный завод. Представленные экспонаты раскрывают многогранный талант тульских оружейников, мастеров XVIII-XХI веков. Их изделия по праву считаются шедеврами мирового уровня", — отмечается в приветствии губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В свою очередь, министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении подчеркнула, что представленные на выставке предметы наглядно свидетельствуют о многогранном таланте тульских оружейников.

Для посетителей подготовили свыше 120 уникальных предметов из собрания крупнейших музеев — таких как Государственный Эрмитаж, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России, Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник "Гатчина".

Здесь же представлены работы из творческого союза "Гильдия мастеров-оружейников", ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" и частных коллекций.

В их число вошли подлинные образцы работ тульских мастеров XVIII — XXI веков: дуэльные пистолеты, авторское холодное оружие, предметы повседневного быта, охотничьи и спортивные ружья с утонченным декором, выполненным в разнообразных техниках обработки металла, дерева, кости и камня, а также действующие миниатюры оружия, отметили в пресс-службе.

Выставка будет работать до 28 сентября.

Тульский государственный музей оружия признан одним из лучших федеральных музеев, в экспозиции представлены все основные образцы, стоявшие на вооружении российской армии, а также оружие Западной Европы и Востока, начиная с XIV века. Музей возник при оружейном заводе, основанном указом Петра I в 1712 году, его коллекция формировалась с 1724 года.

Музей оружия в Туле входит в сотню крупнейших музеев мира.