"Заявки будут принимать с 15 июля до середины августа. Гранты предоставляются для поддержки общественных инициатив по созданию национальных туристских маршрутов, электронных путеводителей по туристским маршрутам, в том числе мобильных приложений и аудиогидов", — сказал представитель ведомства.

По его словам, средства также предусмотрены на обустройство и модернизацию туристских ресурсов в составе национального туристского маршрута (некапитальное строительство), включая их адаптацию к потребностям лиц с ограниченными возможностями здоровья, изготовление и установку элементов системы навигации.

Власти Ингушетии намерены помогать предпринимателям в создании безбарьерной среды для стимулирования развития инклюзивного туризма.

Как уточнили агентству в пресс-службе главы и правительства региона, в 2022 году предусмотрена грантовая поддержка бизнеса на реализацию проектов в сфере туризма на сумму 80,6 млн рублей.

Как отметили в кабинете министров, по итогам прошлого года турпоток в республику составил 103 тыс. человек, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. В текущему году руководство субъекта ожидает увеличения турпотока на 20%.