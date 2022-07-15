"Будущий национальный центр Астафьева призван стать площадкой для организации выставок, культурно-образовательных мероприятий, местом досуга и отдыха посетителей музейного комплекса. Общая площадь трехэтажного современного здания с подземным этажом займет свыше 2 тыс. кв. метров. В настоящее время создана концепция нового объекта, идет разработка проектной документации на строительство. Также определены основные подходы к благоустройству территории, разработаны брендинг и айдентика села Овсянка", — говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора Юлии Верхушиной, проектная документация почти готова, поэтому важно уже в этом году приступить к основным работам по строительству национального центра.

"Следующий год будет посвящен основному этапу строительства, и, конечно, начнется благоустройство улиц, установка навигационного оборудования и прочие сопутствующие работы. Готовится мастер-план по развитию села Овсянка, который предусматривает те объекты, которые появятся в ближайших два года, и те, которые появятся в перспективе", — приводятся в сообщении слова Верхушиной.

"Мы надеемся, что постепенно, с увеличением туристического потока, здесь будут появляться и сервисы со стороны бизнеса, а наша задача предусмотреть сервисы со стороны государства — возможность комфортного передвижения, навигация, безопасность. Активная работа идет, и наша задача не потерять эту динамику и выйти на финальный результат, чтобы уже 1 мая 2024 года национальный центр открыл свои двери", — отметила она.

В бюджете края предусмотрены средства на разработку проектной документации и на первый этап строительства. Точная стоимость реализации проекта будет определена по итогам госэкспертизы, расходы на строительство скорректируют и запланируют в бюджете региона на текущий и на 2023 год.

"Мы понимаем, что после окончания строительства необходимо время для того, чтобы этот центр наполнить содержанием и развернуть экспозиции, чтобы у первых посетителей, которые перешагнут его порог в день открытия, складывалось ощущение, что он был здесь всегда", — цитирует пресс-служба министра культуры края Аркадия Зинова.

"Проект экспозиции уже разработан Краеведческим музеем, есть полное понимание, где будут стоять экспонаты, и где будет располагаться мемориальный кабинет Виктора Петровича, увидев который, посетители смогут понять, как жил и работал писатель", — добавил он.

Сейчас также разрабатывается мастер-план Овсянки. Он будет включать в себя комплексное развитие и благоустройство улиц и прилегающих территорий центральной части села, формирование общественных пространств. Для большей транспортной доступности запланирован новый остановочный пункт железной дороги, совмещенный с автобусной остановкой, организация автомобильных стоянок и парковок, создание береговой инфраструктуры на берегу Енисея. Это позволит создать комфортные условия для пребывания в мемориальном комплексе и селе Овсянка не только местных жителей, но и гостей края, туристов.

Масштабный проект развития мемориального комплекса Виктора Астафьева и его родного села Овсянка реализуется по инициативе губернатора Александра Усса. Он приурочен к 100-летию со дня рождения писателя, которое отметят 1 мая 2024 года.