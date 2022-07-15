Полеты будут выполняться четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям — на воздушных судах Boeing 737 и A320.

"Отметим, Москва — самое востребованное направление в аэропорту Кольцово. Помимо Smartavia, рейсы в столицу осуществляют пять авиаперевозчиков: "Уральские авиалинии", "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и S7 Airlines", — говорится в сообщении. Отмечается, что общее количество рейсов в данном направлении в летнем сезоне достигает 25 в сутки. Авиакомпания Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.