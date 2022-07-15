В этом году фестиваль приурочен к 100-летию джаза в России. В течение трех июльских дней Шереметевский сад объединит на одной сцене классический джаз, блюз, фолк, свободные импровизации, латиноамериканский джаз, фьюжн, соул и поэтический арт-джаз.

На фестивале выступят Сергей Старостин, Аркадий Шилклопер, ZIG TRIO (Франция-Россия), секстет Philoritmica перкуссиониста Йоэля Гонcалеса (Куба-Россия), квартет Дмитрия Сабурова (Москва) при участии Armir Lee (саксофон, США), Михаил Марышев, Dizzy Dutch Duck под управлением Антона Боярских. Петербуржцы также смогут послушать Давида Голощекина, Владимира Волкова, Вячеслава Гайворонского и актрису МДТ Екатерину Тарасову.