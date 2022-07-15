"Подписал долгожданные изменения в указ. Отменяется обязательный масочный режим для оставшихся категорий. Ношение масок теперь для всех носит рекомендательный характер", — написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, согласно указу, работодателям, у которых уровень вакцинации сотрудников менее 80%, теперь не нужно проводить ПЦР-тестирования среди работников, не имеющих сертификата о вакцинации.

Отменена рекомендация по самоизоляции хронических больных, в том числе беременных, и прибывших из-за рубежа. Теперь соблюдать самоизоляцию обязаны только граждане с подтвержденным диагнозом COVID-2019.

При этом продолжает действовать особый порядок бронирования мест, приема и размещения организованных групп детей.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. В начале декабря 2021 года город первым среди регионов России достиг расчетного коллективного иммунитета. К новому году власти отменили значительную часть ограничений, в том числе QR-коды для посещения общественных мест и заселения в гостиницы.