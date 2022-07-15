"В Ялте сегодня на девять часов утра температура морской воды составляла 24 градуса. Вчера была 14 градусов. Один день была такая (низкая для лета — ИФ) температура. Вода сегодня 15 градусов в Алуште (вчера +21 градус — ИФ). Завтра (в Алуште — ИФ) то же самое будет (как в Ялте — температура воды повысится)", — сообщили "Интерфаксу" в крымском гидрометцентре.

"Северо-западным ветром сдуло верхний теплый слой воды, вода немножко поднялась с глубины, произошло перемешивание (холодной и теплой воды — ИФ), попрохладнее стало. Но вода очень быстро прогревается от солнышка: большой прогрев, температура воздуха — до +33 градусов, поэтому очень быстро (температура воды — ИФ) придет в норму", — отметил собеседник агентства.

В других районах Крыма теплая вода в Черном и Азовском морях, до +25°С.