Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе автобусного перевозчика Lux Express, в настоящий момент автобусы без проблем проезжают через российско-финляндскую границу.

По информации компании, первый рейс из Петербурга в Финляндию в пятницу прошел раньше момента опубликования постановления о снятии ограничений. "На границе (стояли — ИФ) около часа с российской стороны — у всех пассажиров были основания для пересечения границы (правила, которые действовали до сегодняшнего дня). (...) Автобус полный", — сообщили в организации.

Там отметили, что все билеты на рейсы из Петербурге в Финляндию 15-17 июля выкуплены.

В пресс-службе автобусного перевозчика Ecolines агентству также сообщили, что автобусы свободно пропускают через границу с российской стороны. "С 11:00 ограничения сняты. Все автобусы сейчас пускают", — сказали в компании.

Ранее в пятницу было опубликовано постановление правительства России, отменяющее с 15 июля коронавирусные ограничения на передвижение через границы РФ. Документ дает путешественникам возможность пересекать границу без оснований.

Между тем туристы утром в пятницу сообщили в соцсетях о скоплениях на пропускных пунктах из РФ в Финляндию и Эстонию в Ленинградской области. Многие жаловались, что российские пограничники отказываются пропускать их без оснований до опубликования постановления правительства.