"Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест.

"Если у Вас есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется. Анкету прибывающего заполнять нужно", — подчеркнули в ведомстве.

При этом от заполнения анкеты и сдачи теста освобождаются граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.

"Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата", — уточнили в ведомстве.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны сообщил, что Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию.

"Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", — подчеркнули в штабе.