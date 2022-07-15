На новый пляж, открытый в пятницу, завезли 42 вагона песка. Теперь на песчаном покрытии расположены волейбольная и детская площадки, зона воркаута, аэрарии. На прибрежной территории открыли серф-станций, беседки, скамейки.

На пляже оборудован амфитеатр. В вечернее время здесь будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера, киносеансы.

Это первый песчаный пляж в Сочи для отдыхающих, другие пляжи на курорте галечные и песчано-галечные.

Всего в летнем сезоне 2022 года в Сочи благоустроено 188 пляжных территорий, что составляет около 41 км от всей протяженности береговой полосы.

"23 пляжа Сочи получили сертификацию "Синий флаг", разработанную Ростуризмом, которая позволяет командам пляжных территорий наглядно продемонстрировать свою работу и дать гарантии отдыхающим в безопасности и качестве предоставляемых услуг и сервиса", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что загрузка мест размещения в Сочи в июле составляет около 90%. В августе она увеличится до 95%. С мая по сентябрь включительно город планирует принять около 4,5 млн гостей.