Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В этом году здесь проведут реставрацию кирпичных и белокаменных поверхностей фасадов со стороны Петровки и Крапивенского переулка, а также заменят оконные столярные заполнения.

Палаты построили по приказу Петра I в 1690 году на месте усадьбы Нарышкиных, которая находилась за стеной Высоко-Петровского монастыря. Здание и территория усадьбы явились частью обновленной монастырской территории. Ее обустройство и украшение стали первым проектом юного царя. Он лично подписывал указы о строительстве. Изначально палаты были резиденцией матери Петра I — царицы Натальи Кирилловны и ее братьев.

Помещения Нарышкинских палат передали Высоко-Петровскому монастырю лишь в 2014 году. Причина заключалась в том, что долгое время не могли подыскать подходящего помещения для Государственного литературного музея, занимавшего здание палат.