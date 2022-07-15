«Признать утратившими силу акты и отдельные положения актов правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению. Постановление вступает в силу с 15 июля», — говорится в документе.

Постановление отменяет положения распоряжений правительства от марта 2020 года, которые вводили ограничения на въезд и выезд из Российской Федерации, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В частности, отменяются ограничения на выезд через сухопутные пункты пропуска только с особыми основаниями.

Кроме того, отменяются ограничения на въезд для иностранных граждан, включая граждан Белоруссии.