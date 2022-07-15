Первый самолет по возобновленному рейсу отправится из Минска в Москву в 17.45. На эту пятницу запланировано два рейса. Как ранее сообщали в "Белавиа", рейсы будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо аэропорта "Внуково" белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.