"Защита намерена обжаловать приговор в апелляционной и вышестоящих судебных инстанциях", — цитирует пресс-служба адвоката Александры Андреевой.

Пресс-служба сообщает, что сотрудники заповедника, которых после оглашения вердикта взяли под стражу в зале суда, свою вину не признали.

"В заповеднике сейчас буквально чрезвычайное положение — без ключевых сотрудников он не сможет функционировать как раньше. Отправленные в тюрьму специалисты отвечали за важнейшие направления работы: науку, туризм, экономическое обеспечение. Сейчас Кроноцкому придётся срочно принимать какие-то сложные решения, чтобы не оставить природу без защиты", — приводит пресс-служба слова директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

Как сообщалось, Петропавловск-Камчатский городской суд, признав четырех сотрудников заповедника виновными по ст. 160 УК РФ (растрата организованной группой в особо крупном размере) и приговорил их к лишению свободы от 3 до 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также удовлетворил исковые требования прокуратуры на сумму 454,6 млн рублей и Минприроды России на сумму 16,8 млн рублей "о взыскании с фигурантов уголовного дела ущерба, причиненного преступлениями".