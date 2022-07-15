Как сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), консорциум ООО "ИФР Харп", выбранный победителем, привлечет в проект не менее 13 млрд рублей частных инвестиций.

"В результате конкурса удалось значительно улучшить условия. Так, инвестиционный платеж из бюджета сокращен до 5,7 млрд рублей (стартовые условия конкурса — 7 млрд рублей — ИФ). Инвестор взял обязательства создать на семь километров больше горнолыжных трасс — всего 19 километров, и построить на 20 номеров больше в четырехзвездочном отеле — всего 170 номеров", — говорится в сообщении.

Проект является частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост валового регионального продукта обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп.

"Впервые в России мы решили использовать концессию для комплексного проекта в туристической сфере. Ямал с его уникальной природой и самобытной культурой коренных народов точно будет востребован у гостей со всей страны. А наши партнеры имеют большой опыт в создании туристических объектов высокого уровня", — цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Концессионное соглашение планируется заключить до октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что туристический кластер на Полярном Урале в ЯНАО будет включать горнолыжный комплекс, сеть отелей разного класса, объекты общепита, досуга и развлечений, а также необходимую транспортную инфраструктуру. В состав кластера также войдут природный комплекс Харбейский, этностойбище "Земля Надежды", уникальные природные объекты — такие, как озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.

Отмечалось, что реализация проекта позволит создать более 1,7 тыс. рабочих мест на этапе строительства и столько же на этапе эксплуатации.