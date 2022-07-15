Ночью 4 мая при наземном обслуживании воздушного судна Boeing-737-800 во время выхода пассажиров трапом был поврежден датчик температуры наружного воздуха. Проверка инцидента установила, что в этот момент в кабине пассажирского трапа не было оператора.

Авиакомпания потратила 721 тыс. рублей на ремонт поврежденного оборудования. Аэропорт полностью признал размер ущерба и согласился возместить его. Также аэропорт частично возместит уплаченную авиакомпанией госпошлину. В связи с утверждением мирового соглашения суд прекратил производство по делу. Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Базируется в московском "Шереметьево". Аэропорт "Пермь" входит в холдинг "Новапорт".