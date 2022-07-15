"По состоянию на 09:40 мск поисковые работы на горе Эльбрус завершены.Тело мужчины из Вологодской области обнаружили на высоте 5300 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели транспортируют тело на поляну Азау для передачи следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июля поступило сообщение о том, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области. Мужчина не регистрировал свой маршрут в МЧС России. В тот же день на его поиски выдвинулись спасатели. Поиски несколько раз приостанавливались из-за плохой погоды.