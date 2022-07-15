Торжественное открытие фестиваля состоится в субботу на территории Финского парка.

В рамках фестиваля состоится конкурс кузнечных работ среди профессионалов. Мастера художественной ковки продемонстрируют свой талант зрителям.

За звание лучшего будут соревноваться участники из разных регионов России: Белгородской, Вологодской, Иркутской, Ульяновской, Ярославской и Псковской областей, Республики Крым, Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении.

Специальное жюри, в состав которого войдут президент межрегиональной общественной организации "Союз кузнецов", член Творческого союза художников России Мария Круглова, народный художник Российской Федерации, член кузнечной академии имени профессора А. И. Зимина, академик Российской академии художеств Валерий Галкин, вице-президент Союза кузнецов России Виталий Чекалов, оценит образность и технику исполнения работ.

Лучшие мастера будут награждены ценными призами. Почетным гостем фестиваля станет Ирина Смирнова — дочь Всеволода Смирнова.

Для зрителей на площадке организуют концертную программу с выступлением заслуженных коллективов народного творчества России — ансамбля "Сказ" имени Виталия Румянцева, Псковского русского народного хора, а также театр танца "Русские узоры".

Отмечается, что гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классе по ковке.

Всеволод Смирнов — автор монументальных произведений: памятника на могиле Неизвестного солдата в Пскове, щита в Псковском кремле в честь победы Александра Невского на Чудском озере, памятника "Партизанская слава" на площади Победы в Пскове, кованого креста на могиле поэтессы Анны Ахматовой.

Смирнов создавал прапоры для башен Псковского кремля, церковные кресты для храмов, а также декоративные композиции для зданий Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска, посольства в Вашингтоне и консульства архипелага Шпицберген. Более десяти лет он был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской.

Мероприятие проводится на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.