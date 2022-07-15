За аналогичный период прошлого года пассажиропоток составил 216,695 тыс. пассажиров. Таким образом, показатель снизился на 2,2%.

В пресс-службе уточнили, что самыми популярными направлениями из Томска остаются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Так, в первом полугодии по московскому направлению было перевезено 129,292 тыс. пассажиров (в 2021 году — 155,757 тыс.). По направлению в Санкт-Петербург аэропорт обслужил 18,367 тыс. пассажиров, что в 2,7 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года, по новосибирскому направлению было перевезено 14,607 тыс. пассажиров, что в 8,6 раза больше, чем за 6 месяцев 2021 года.

"За первое полугодие по московскому направлению наблюдается снижение пассажиропотока на 17% в связи с проведением в июне реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) и введением по этой причине временных ограничений полетов", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 1 по 8 июня аэропорт "Богашево" был закрыт из-за реконструкции ВПП, с 9 по 18 июня работал в ограниченном режиме. Выполнялись рейсы только в Новосибирск, Красноярск, Стрежевой, Нижневартовск и Сургут. С 19 июня аэропорт продолжил работу без ограничений.

Томский аэропорт "Богашево", находящийся под управлением холдинга "Новапорт", сотрудничает с 9 российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 14 направлениям внутри страны. В 2021 году аэропорт обслужил 494,346 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем в 2020 году.